時力風暴》林昶佐退黨挺小英 北市黨團︰孤臣無力可回天

2019-08-01 14:22

〔記者郭安家／台北報導〕時代力量台北市第五選區（萬華、中正）立委林昶佐今宣布退黨，並表態支持總統蔡英文，將以無黨爭取連任保留彈性。但林昶佐也身兼台北市黨部主委，時代北市黨部未來恐群龍無首，時力台北市議會黨團總召林穎孟稍早也發表聲明說，孤臣無力可回天，雖然無法接受昶佐的決定，但很遺憾決策會失能、無法帶領黨未來方向，未來大家會在各不同位置繼續努力，台灣加油。

時代力量前發言人、發起支持蔡英文連署的吳崢，也於臉書說「我不支持這個決定，這些年，大家對這個黨有多少期待、對你有多少期待。不論如何，大哥永遠是大哥，希望後續一切發展順遂」；不少網友留言哀嘆，令人不勝唏噓。

網友們關心時代力量未來發展問題，網友們也在吳崢臉書留言，有人表態「支持昶佐！支持小英」，也有人說「時力就不當小綠綠，想當小綠綠的可以去民進黨、綠黨或基進黨」、「小綠綠開始反擊了！」也有人說，「時力早就不是以前的時力，大家都看景濤一個人獨秀就飽了啊」，暗諷時力立委黃國昌。

網友也鼓勵，「時力怎麼會在短短一週內走到如此境地……但不管怎麼樣，都拜託時力繼續走下去，畢竟時力是太陽花世代的象徵，若時力消失了，形同是對太陽花世代的否定……」；但也有疑似時力人士提到，時代力量早上開會，其結果不如林昶佐所願，但該人士並未多做說明早上開會狀況。

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