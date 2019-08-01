AIT推安全合作月 酈英傑︰美台關係遠超過軍售範疇

2019-08-01 14:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）將於本月舉辦系列活動，凸顯美台之間強勁的、「遠超過軍售範疇」的廣泛安全合作關係。AIT處長酈英傑並將於8月14日發表大型政策演說，主題亦將聚焦於增進美台安全合作。

AIT今天宣布，8月是AIT@40的「安全合作月」；數十年來，美國和台灣享有深厚且穩固的安全合作關係，「台灣關係法」是雙方安全合作關係的基石，而AIT@40「安全合作月」的主旨，則是表彰嘉惠美台的多面向安全合作關係。

為慶祝此主題，AIT將舉辦一系列的活動，以凸顯美台關係中強勁安全合作的重要性。活動包括與桃園市政府合作，在8月5日舉行《疾風魅影-黑貓中隊》紀錄片放映活動，該紀錄片講述「台灣關係法」通過前，美台就已享有的安全合作關係。

接著，8月14日，酈英傑將出席「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」桃園巡迴展開幕典禮，並在典禮中發表年度「四個增進」四大政策演說的第三場演講，主題聚焦於增進美台安全合作。8月15日，酈英傑並將出席「台北國際航太暨國防工業展」開幕典禮。

AIT並表示，酈英傑和AIT官員也將在8月整月，參加在全台各地舉辦的活動，以慶祝雙方「遠超過軍售範疇的」廣泛安全合作關係，包括由民間領導的安全工作、軍民合作、軍事交流，以及國防工業合作。

今年為「台灣關係法」立法40周年，為慶祝美台40年友誼與合作，AIT舉辦全年度活動，為每個月份指定主題，以彰顯蓬勃多元的美台關係。

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