內政部放寬兩岸探親資格 新住民：等了10多年終於完成心願

2019-08-01 14:09

〔記者萬于甄／台南報導〕內政部宣布即日起放寬中國籍新住民親屬來台探親資格，嫁來台灣14年的新住民寧家榮今早迫不及待，前往移民署台南第二服務站送件，她一度哽咽說，「等了10多年，終於能讓弟弟與弟媳跟著家人一起來台灣，完成新住民在台一家團聚的心願」。

寧家榮表示，從遼寧嫁來台灣14年，人生中結婚生子等大事，自己的父母都因當時法規限制，無法來台參加，讓她內心對父母一直感到遺憾、愧疚；3年前，原想讓從小與自己感情很好的弟弟與弟媳一同來台，看看自己的生活，孰料，弟媳因非三親等內血親無法申請來台探視。

「等了890多天，終於開放！」寧家榮雖放棄當時的親屬探視申請，但這件事也一直擺在她的心中很久，她積極向政府反映新住民的心聲，如今，內政部終於放寬兩岸探親資格，寧家榮開心的說，開放是一個好的開始，希望政府未來能有更多友善新住民的政策。

寧家榮也說，此次家人預計跨年或是農曆過年來台，會帶弟弟、弟媳到台南走走觀光，自己每年雖都會回中國探親，父母14年也僅來台3次，今年總算可一家人連同弟媳在台相聚，讓家人看看她在台灣的生活。

內政部次長陳宗彥表示，中國政府專斷暫停來台自由行，台灣則是放寬兩岸探親資格，這對比凸顯台灣對於人權的重視，及民主自由的價值，放寬措施一上路，隨即有新住民提出申請，可見他們對親情團聚的權利是一直渴望，此外，針對過去醫美申請來台則從6個月，限縮為3個月。

陳宗彥強調，台灣對人權這塊特別重視，相較於中國限縮旅客自由行，顯現中國害怕旅客來台看到台灣寶島這塊美麗土地，更是害怕人民感受到台灣對於民主的自由。

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