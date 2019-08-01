駁脫黨參選 王金平：是支持者自動自發幫我連署

2019-08-01 13:47

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，但前立法院長王金平並未明確表態，動向備受矚目，媒體今天詢問王金平是否脫黨參選？王金平反駁，沒有這回事、沒有脫黨的事情，雖然有很多人幫他連署，但「不是我發動的」，都是支持者自動自發完成許多連署。

至於何時才是宣布參選與否的時機？王金平說，他繼續勤走基層，其他的事以後再說。

王金平今天早上至新北市淡水竹圍參加淡水河河祭路祭大法會，走進會場時，稍早已到場的新北市長侯友宜已在致詞，兩人禮貌性握手，互動不多。

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