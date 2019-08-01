柯P組黨》連結蔣渭水 陳歐珀：宜蘭鄉親不能接受

2019-08-01 12:59

［記者張議晨／宜蘭報導］台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，黨名直接抄襲台灣民主先驅、宜蘭人精神象徵之一的蔣渭水所創的政黨，消息傳回宜蘭後，地方民眾憤慨；宜蘭民進黨立委陳歐珀說，蔣的理念是反抗威權、反抗對台灣人民的壓迫，與柯的「兩岸一家親」立場矛盾，對於柯引用蔣渭水的理想，「宜蘭鄉親不能接受」。

陳歐珀說，蔣渭水是全台灣人最敬重的民主前輩，宜蘭被視為民主聖地，就是因為有蔣先生，以及過去多次的民主洗禮；蔣秉持台灣人民當家作主的精神，也留在許多宜蘭人心中，他們後輩也仍然在學習深化。

由於柯所創的「台灣民眾黨」，與蔣渭水1927年創立的「台灣民眾黨」一樣，被質疑黨名抄襲，且有消費蔣渭水疑慮；陳歐珀話鋒一轉批評，「台灣民眾黨被拿來作政治操作，我很痛心」。

陳歐珀說，蔣渭水曾經被視為台灣國父，當時籌組的台灣民眾黨，精神、內涵、目標是什麼？跟柯文哲籌組的政黨是否理想一致，兩者時空背景完全不同，且消息傳出後，家屬出面表示憤怒，不捨祖先竟被柯拿來操作。

陳歐珀難過地說，蔣渭水是民主運動先驅，也是出身自宜蘭的民主運動家，理念為「反抗權威、反抗殖民、反抗對台灣人民的壓迫」，與柯的「兩岸一家親」的立場有所矛盾，因此對於柯市長團隊引用蔣渭水先生的理念，宜蘭鄉親不能接受。

陳歐珀說，蔣渭水遺囑都還在世，也時常舉辦活動，要使用黨名，或是將自己與蔣渭水類比，都應該遵循家屬同意，如果都沒有，「起步就不好了」。（13:34更新）

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法