傳被列入柯營不分區立委名單 劉宥彤：我發誓不會當立委

2019-08-01 12:44

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭台銘核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤，今日接受媒體人邱明玉廣播專訪，傳聞劉宥彤被列入柯文哲新組的「台灣民眾黨」不分區立委名單，劉聞言，露出嚇了一跳的表情，回應：「沒有這方面的事！我發誓不會當立委。傳出我要去選舉這件事太恐怖了！」

台北市長柯文哲新組台灣民眾黨，傳出要拉攏多方支持，規劃郭陣營劉宥彤參選不分區立委，今日遭劉宥彤鄭重否認，並說：「我們應該先從國民黨這邊（考量合作）。」

藍營在總統初選落幕後，積極拉攏郭陣營，傳出不僅是韓國瑜打多通電話、傳簡訊、請周守訓傳話給郭台銘，國民黨馬英九、連家等都派出多名說客。對於與韓方互動，劉宥彤說：「還沒有收到見面通知，韓國瑜說有傳，不知道他簡訊傳到哪裡去？」

劉宥彤說，郭與國民黨要講到團結合作，一定要有共同價值觀，現在的狀況是「團結在心結下」，被問到心結有哪些：「郭董對韓市長釋出非常多善意與忠告，董事長不是沒辦法接受韓市長，是沒辦法接受（韓）背後某一位媒體老闆，且蔡衍明、中天集團與中國的關係，不僅是台灣社會有疑慮，連國外媒體也有疑慮。」

昨天郭台銘回到台灣後與幕僚開會，邱明玉問劉宥彤在與郭的談話中是否能感覺到郭台銘繼續選總統的意願？劉說，郭台銘持續參與公共事務、做福國利民的事，但沒有要用選舉達成這件事。

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