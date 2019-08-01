柯P組黨》柯文哲宣布組台民黨：立法院是重點目標

2019-08-01 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，今（1日）早接受媒體聯訪，日前宣布退出國民黨的台北市議員鍾小平也到場。柯稱要期許自己「找回良心，莫忘初衷」，並指出組黨的主要目標將是立法院。

綜合媒體報導，柯文哲首先發表演說，在政治上期許自己「找回良心，莫忘初衷」。柯文哲認為九二共識或統獨都不是中心思想，他的中心思想是「讓人民過好生活」。

柯：「台灣民眾黨」名稱有歷史及時代意義

媒體問及，台灣民眾黨簡稱「台民黨」，是否與郭台銘有關係？對此，柯文哲先是大談蔣渭水相關歷史，認為這名字有時代意義，取這個名字只是希望完成百年前蔣渭水未完之職志。

面對蔣渭水後代質疑言論，柯文哲強調「台灣民眾黨」名稱並不是蔣渭水所有，蔣渭水的名號也不是其後代所有。他重申「台灣民眾黨」名稱有歷史意義，也有新時代的意義。

立院列重點目標 選不選總統9月決定

而此次組黨的最大目標為何，會不會自己出來選總統？柯文哲先是表示，有人剛當上市長沒幾個月就在跑總統選舉，這是「不正常的社會現象」。對於組黨目標，柯稱未來變化莫測，會持續觀察台灣需要什麼，個人選不選不是重點。但他坦承，立法院處理許多重大法案，因此會將立委選舉列為重點目標。

最後，對於台灣民眾黨的兩岸方針，柯文哲強調兩岸問題不是兒戲，因此大概就會以過去說過的言論為主。對於媒體追問決定參選總統時間，柯文哲說，9月17日那天沒登記就是沒有了，大概9月上旬會做最後決定。

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