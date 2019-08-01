爆私菸案調查局新店站遭排除勤務？新北市調處駁斥

2019-08-01 09:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕調查局新北市調查處偵辦國安私菸案，昨有媒體報導，揭爆此案的新店站組長徐安毅，是立委黃國昌的「深喉嚨」，今聯合報又報導，為了防止案情持續外洩，新北市調處已排除新店站進行後續調查勤務，對此，新北市調處表示，因為新店站人力不足，加上案子太大，後續才移交機動站處理，並嚴正否認徐是「深喉嚨」。

新北市調處表示，新店站只有2名辦案人力，加上此案太大，又得跑據點，人力不夠用，因此完成首波行動後便功成身退，交給機動站進行後續偵辦，另也否認徐是黃國昌的「深喉嚨」。

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