連串爆料發生在有人組黨前...胡采蘋憂黃國昌退黨結盟柯

2019-08-01 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日傳出組黨消息，引發外界廣泛討論，對此資深財經媒體人胡采蘋感嘆，綠營與時力關係惡化加上一連串的爆料，「就發生在有人宣布組黨之前，究竟誰是最大的得益者。」

資深財經媒體人胡采蘋在臉書撰文指出，柯文哲組黨消息傳出後，很多人說他預測神準，但他並不是預測，而是親身經歷過中國用一日一爆料的方式痛打知識偶像，親身經歷過公眾人物「如何被遭受控制的輿論環境、被網軍掌控的言論版面、被大量製造的似是而非語言所摧毀（就例如藍綠一樣爛、台灣價值是屁、統獨是假議題之類）。」

胡采蘋表示，這兩個月下來猜對了一些事，是在懷疑對方的情況下，猜測他的行為模式，「連續的爆料，從國安煙到高璐，到民進黨議員爆料深喉嚨，你沒有感覺到那是什麼，你為那些事情感到義憤填膺，你像一個受到委屈的人反擊對方、強烈不滿。」他認為這就是一連串事件的用意，讓所有反統一、反中共的政治實力分崩離析。

胡采蘋憂心黃國昌是否脫黨，「我認為黃一旦投向柯市長，蔡總統的選舉可能就非常接近終點了。」他認為黃不是壞人，但沒有防備有壞人接近他們。胡采蘋分析，連續兩週民進黨與時代力量關係降到冰點，一連串爆料他不認為是巧合，「就發生在有人宣布組黨之前，究竟誰是最大的得益者。」

他也呼籲綠營支持者停止對抗黃國昌，並用囚徒困境理論說明，「現在只有所有人一起收手，我們才有可能拿到最好的結果」。

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