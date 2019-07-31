中國停簽來台自由行 金門縣政府盼區隔處理

2019-07-31 21:52

〔記者吳正庭／金門報導〕針對「中國8月1日起暫停47個城市中國居民赴台個人遊試點」消息，金門縣政府今晚發布新聞稿指出，赴台旅遊與赴金馬旅遊之自由行簽證本有不同，應予區隔處理；縣長楊鎮浯得知此消息，除向中國等相關單位說明金門的需求，持續朝「區隔處理」努力，也期盼此事對金馬小三通自由行之相關政策影響能降至最小。

金門距離中國廈門約30分鐘船程，往泉州約90分鐘。縣府統計，今年1至6月小三通入出境累計106萬2254人次，較去年同期增加18萬0890人次，中國旅客比率持續成長，約占45.37%，其中自由行抵金門旅客約占70%。

根據金門與福建方面有聯繫管道者表示，福建省和廈門官方似乎事前對此並不知情，中午還與對方餐敘的幾名金門商業人士表示，對方官員酒興正酣時還舉杯高喊「金門見」。

縣府表示，有關「大陸暫停47個城市個人遊試點」之消息，縣府第一時間即向中國相關單位洽詢與了解，此份公告是由中國文化和旅遊部正式發布，目前相關資訊也已陸續通知。初步了解，此項政策是針對赴台旅遊自由行之旅客，縣府認為赴台旅遊與赴金馬旅遊之自由行簽證本有不同，應予區隔處理。

縣府表示，縣長楊鎮浯對此訊息非常重視，第一時間親自向中國中央與地方相關單位協調，說明金門之態度及需求，希望將金馬小三通自由行之相關政策影響降至最小。

縣府強調，今年1至6月小三通整體成長近21%，目前中國客之於小三通，乃至金門整體經濟，已有舉足輕重之角色與影響力，尤其小三通純金自由行已為常態，此舉攸關金門觀光與產業發展，縣長楊鎮浯將全力為金門爭取，後續相關訊息也將在最快時間向鄉親說明。

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