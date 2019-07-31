氣爆5週年 陳其邁：高雄人不會被擊倒

2019-07-31 20:34

〔記者李欣芳／台北報導〕5年前的7月31日深夜，高雄發生震驚全國的石化氣爆，造成32人死亡，300多人輕重傷，今天是氣爆事件屆滿5週年，行政院副院長陳其邁今晚在臉書發表「從最煎熬的夜晚，邁向更勇敢的明天」一文強調，多年過去，曾有人問他一個問題：高雄人是什麼？「我的回答是：高雄人不會被擊倒，縱使身上有傷，依舊會勇敢自信，堅定前行」。

「那一夜，我聽到高雄發生氣爆的消息，立刻搭深夜客運趕回故鄉。熟悉的路，因為氣爆變得崩裂又漫長。越接近事發地點，路面越是被炸得觸目驚心，滿是碎石；夜色之下，我們既不安又驚惶」。陳其邁說，他看見的每一個消防與警察同仁，穿著充滿髒汙的制服，全力救災；我遇到的每一個居民，都問我同一個問題：「怎麼會這樣？」當下，心真的揪得好緊好緊。

陳其邁說，他永遠記得，8月1日清晨5點，他和吳照鉠里長在一心路，面目全非的路上，仍有著未熄的火苗；同一天的晚間10點半，消防隊員不分晝夜，與全身的疲累對抗，在凱旋路與二聖路口持續搜救兩名失聯的消防弟兄；12日的凌晨，他和自發前來的志工們聊天。我們能做的或許有限，但都希望為高雄多做一些事。

陳其邁回憶說，整整兩個禮拜，他每天晚上都會和服務處的同仁到現場幫忙，直到搜救總部宣布停止搜救。

陳其邁指出，60年前，高雄持續發展重工業，市民與工業管線共存，直到5年前的那一夜，一聲巨響震驚所有人。民進黨政府沒有迴避與卸責，全力協助災民，不讓憾事再次發生。

「羊角姊妹、余泰運消防員、消防替代役楚睿，都在氣爆中受傷；但他們和高雄這座城市一樣，沒有被擊倒」，陳其邁說，他很榮幸，能夠協助余泰運取得重大傷病卡，重新回到職場；楚睿開了攝影展；羊角姊妹更參與東京馬拉松的競速輪椅賽。

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