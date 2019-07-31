有「穿雲箭」國旗都不見！他點破國民黨全代會舞台怪象...

2019-07-31 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜28日時正式獲得國民黨全代會的提名，代表參加2020總統大選，韓國瑜在提名演說中大喊要讓國旗在全世界飄揚，沒想到台上完全沒有國旗；設計師蕭瑩燈在臉書撰文分析，解釋為何國民黨在如此重要的場合中，舞台上居然沒有國旗。

韓國瑜在全代會上頻頻砲轟民進黨政府，並強調要「一支穿雲箭，青天白日重新現」，要讓國旗飄揚在全世界，而中國媒體也對此大篇幅報導，舞台上國民黨黨主席、中常委、2020立委參選人一起手拉手呼口號，台上完全沒看到國旗，即使台下黨代表揮舞的小國旗和候選人背心，只要出現「總統」2字的地方都被打上了厚厚的馬賽克。

「政治的魔鬼都藏在細節裡。」蕭瑩燈質疑，國民黨每次都以捍衛中華民國為職志、每次競選出場都用滿場青天白日滿地紅旗海，這次開全國黨代表大會推出提名總統參選人韓國瑜，這場大會如此重要，整個舞台上卻「完全沒有國旗」；而蕭瑩燈接著自問自答，點出原因都是「為了配合中國的央視要播出的畫面」。

許多網友看了都認了！紛紛留言表示「省得人家花時間馬國旗，真周到」、「這款畜牲黑幫，呆丸郎挺得下去？！」、「不讓中國不開心」、「因為中華民國早就死在那群騙子無賴混混的手上」、「藍色共產黨」、「董念台說得好，全代會像在開追悼會」、「賣台發大財阿！你們不懂！」、「他們寫錯了， 國民黨已亡， 韓國瑜是旺中黨！」

蕭瑩燈臉書全文

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