韓國瑜週六桃園行程敲定 走訪9處宮廟後公園造勢

2019-07-31 17:28

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜8月3日將到桃園展開參香行程，國民黨各單位今天在桃園市議會舉行聯合記者會，包含黨部主委楊敏盛、6位立委參選人及20多位黨籍議員都到場，展現團結力挺韓國瑜氣勢，會議則由議長邱奕勝主持，邱奕勝也宣布，當天韓國瑜將走訪桃園9處宮廟，最後在中壢區興仁公園舉行中小型造勢晚會。

邱奕勝說，韓國瑜上週獲得全代會正式提名為總統參選人，8月3日到桃園市拜會參香祈福行程已經定案，以6名立委提名人的選區作為行程重點，由於韓國瑜獲得提名後首站就到桃園市，因此呼籲藍軍支持者全力支韓國瑜，並出席8月3日活動，讓全國看到韓國瑜在桃園的高人氣，將韓國瑜送進總統府，桃園6席立委全上。

楊敏盛表示，韓國瑜初選出線並獲得全代會提名，地方民意普遍反應興奮，士氣高昂，市黨部的目標是6席立委全上。

前立委陳根德致詞時則痛批，民進黨執政吃銅、吃鐵，還「吃煙」， 吃相難看， 所以讓民進黨下台；立委吳志揚表示，韓國瑜在桃園支持度高，因為總統初選，民調出來以前，韓國瑜到頭寮謁陵時曾提到，桃園支持度特別高，他很感恩啊這也是他第一站來桃園的原因。

記者會後，所有出席人員站在一起，揮舞小國旗高呼「國民黨勝利」、「韓國瑜當選」、「桃園團結」、「民進黨下台」等口號，氣氛熱烈。

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