韓團隊張善政稱不宜再提九二共識 國民黨估韓國瑜論述不至於脫軌

2019-07-31 16:48

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召張善政昨天公開指稱不宜再提「九二共識」，應該改為「憲法一中台灣優先」，國民黨中央今日定調此事純屬張善政「個人行為」，並評估韓國瑜的兩岸論調不至於會脫軌，文傳會代理主委程美華表示，盼日後韓國瑜競選團隊成員在發表政策論述前，應該先與黨中央溝通協調。

程美華指出，國民黨的政綱十分明確，就是堅持「一中各表」、「九二共識」，反對台獨，不接受「一國兩制」，做為國民黨提名的總統參選人，理當遵守黨綱，而且韓國瑜已經對外宣稱會再蒐集各方意見，因此這件事情純屬僅是張善政的個人行為。

程美華表示，韓國瑜的兩岸政策核心幕僚是淡江大學大陸研究所副教授張五岳，張五岳在過去馬政府時代就是兩岸政策諮詢對象，而且長久以來與國民黨的政策立場基調一致，更何況「九二共識」一詞的創始人、前國安會秘書長蘇起，也即將加入韓的國政顧問團，相信韓國瑜的兩岸論述調性不至於會脫軌。

程美華並說，希望日後韓國瑜競選團隊在發布重大與敏感的政策議題前，能先與黨中央協調確認，才不會再出現偏離現象，「候選人策略、戰術可以有彈性，但不能偏離黨的政策綱領。」

對於韓國瑜已宣布競選總部將設在高雄市，並由張善政出任國政顧問團總召，黨內人士回應，未來大選黨部負責輔選以及幫忙籌設各種後援會組織，有關競選事務一切以總統參選人為主體，因此完全尊重韓國瑜的規劃。

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