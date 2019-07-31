主計長：政府明年總預算 照顧弱勢與青年編列逾6千億

2019-07-31 12:53

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院正籌編明年度中央政府總預算案，明年預算編列反映政府的施政重點，其中支出占首位的是社福預算，逾5200億元，比今年增加逾300億元，成長6.6％，主計長朱澤民接受本報訪問表示，明年預算編列反映政府照顧弱勢與青年，明年編列用於照顧弱勢與青年的預算超過6000億元。

行政院初步匡列109年度中央政府總預算，歲入2.09兆元，成長5.3％，歲出2.1兆元，成長5.2％，總預算及特別預算整體差短控制在2000億元以內。

朱澤民指出，行政院長蘇貞昌的施政五大目標是「安心生活、經濟第一、壯大文化、弱勢優先、守護民主」，明年的預算編列凸顯照顧弱勢，明年度社福預算包括法定社福津貼增加，社福預算成長6.6％，成長幅度超越明年歲出預算的成長幅度5.2％，除了社福預算的支出外，明年度的非營業基金也編列對弱勢的補助，例如新住民發展基金。

朱澤民說，衛福部主管的基金中，有對低收入戶的補助，另外，還編列藥害救濟基金、全民健保紓困基金等。

朱澤民表示，政府也編列國軍退除役官兵的安置基金，並撥補勞保基金200億元，而明年度的前瞻基礎建設計畫也有編列照顧弱勢的經費。

在照顧年輕人方面，政院已匡列明年度的少子女化對策計畫經費達440億元，比今年大增48％，主要用於政府發放育兒津貼鼓勵國人生育，以及廣設公共化幼兒園與對私幼公共化的補助。朱澤民說，明年度對育兒相關補助經費增加，將可減輕年輕人在育兒方面的負擔。

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