國軍酒駕疑隱匿嚴重！國防部與交通部數據差10倍

2019-07-31 12:55

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近年持續推動、深化防酒駕作為，但審計部昨日公布的去年度決算報告卻直指，國防部總督察室在104年至107年統計酒駕人數為477人次，但交通部公路總局統計資料，這段時間具軍職人員身份並涉及酒駕者，高達4720人次，兩者數據竟差將近10倍。審計部質疑，國軍人員酒駕隱匿未報情形嚴重，部分已遭法院刑事判決者未列入軍紀狀況統計件數情事，亟待檢討改善。

對此，國防部在報告中回應審計部表示，已將酒駕防制作為納入軍紀教育重點及巡迴教育講習，由該部及所屬各軍司令部、指揮部不定期將酒駕案例研析成因及防處作為，策頒軍紀通報令發所屬宣導，並透過家屬聯繫作為，期達共管共教，降低酒駕情事。

國防部表示，對於104至107年度隱匿未報及拒絕酒測人員名冊，已要求各單位全面清查，依當事人涉犯情節按規定懲處，查究當事人或各級未回報的責任，並管制相關人員檢討情形，以嚴肅軍紀。

審計部報告指出，根據國防部總督察室提供的100年至107年軍紀案件統計，各年度國軍酒駕人員約介於97人至188人次，以位階區分，士兵占56.87％、士官35.20％、軍官7.93％；如以役別區分，志願役92.07％、義務役5.35％、常備兵役軍事訓練2.58％。

不過，根據交通部公路總局提供104年至107年度汽車駕駛人違反「道路交通管理處罰條例」第35條第1項第1款酒精濃度超過規定標準者的資訊檔案，國軍人員酒駕計有4720人次，104至107年度分別為1580、1494、1063及583人次。且酒駕人員之中有累犯情形，酒駕2次者224人、3次者16人、4次者1人，審計部懷疑，此顯示國軍人員酒駕隱匿未報情形嚴重。

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