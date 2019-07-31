接見金腰帶拳王「帝王鷹」 小英期勉邁世界拳王目標

2019-07-31 12:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見108年東太平洋拳擊聯盟（OPBF）青年金腰帶拳王得主洪嘉慶及中華民國職業拳擊協會代表，肯定選手們的傑出表現，也期許教育部體育署持續支持拳擊賽事的推廣、支持選手的養成和訓練。

總統表示，她聽說洪嘉慶有個外號叫「帝王鷹」，在擂台上非常有氣勢，對手看到都很有壓力。她要恭喜洪嘉慶前陣子在台北拿下OPBF「青年拳王」的頭銜，也取得爭取洲際拳王的門票，這是台灣史上第一次有選手贏得OPBF職業拳擊賽的「金腰帶」，非常了不起。她知道在榮耀的背後，很多都是苦練再苦練。所以，她要代表政府向嘉慶說聲「加油!」，以表達對於國家隊選手的高度肯定。

總統指出，今年拳擊亞錦賽的金牌得主林郁婷，將會代表台灣前進東京，拚戰2020年奧運的拳擊項目。總統說，拳擊在台灣曾經是相對冷門一些的體育項目。不過，近年來接連培育出優秀的選手，在職業賽事及國際賽中，持續寫下新的紀錄。她要藉此機會感謝中華民國職業拳擊協會理事長郭枝來、中華民國拳擊協會理事長李武男，以及拳擊協會所有的夥伴。

總統也感謝教練葉俊昌及曾自強，培訓出一代又一代，鬥志很旺盛的年輕人才。她相信，透過拳擊賽事的參與和舉辦，我們的選手會繼續成長，繼續挑戰更大的目標。

總統也提到，她聽說洪嘉慶的偶像是拳王阿里，洪嘉慶的目標也跟阿里一樣，要成為「世界拳王」。她除肯定洪嘉慶的目標，並表示，身為選手，就是要抱持著這樣打入世界盃、走向世界級的鬥志及企圖心。她也要請教育部體育署持續支持拳擊賽事的推廣、支持選手的養成和訓練。

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