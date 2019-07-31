政治獻金捐錯恐觸法 內政部教4大撇步

2019-07-31 10:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕2020年總統、副總統與第10屆立法委員選舉將於明年1月11日登場，內政部今指出，民眾若想捐贈政治獻金來支持喜歡的候選人，務必要掌握「資格」、「額度」、「期間」及「方式」4個小撇步，以免一不小心誤觸法網。

在資格方面，內政部民政司長林清淇表示，捐贈者以個人、政黨、人民團體及公司為限，而未滿20歲者、虧損尚未彌補的公司、與政府有巨額採購或重大公共建設投資契約的廠商，以及中、港、澳或外國人民、法人、團體等均不能捐贈。

在捐贈總額部分，林清淇指出，個人每年捐贈給同一候選人的總額不能超過10萬元，公司則是不能超過100萬元。至於對不同候選人的捐贈，則是個人不能超過30萬元、公司不得超過200萬元。例如民眾今年度只捐贈1位候選人，捐贈金額不能超過10萬元，但如果對3候選人都有捐贈，金額上限就是30萬元。

在捐贈期間部分，林清淇表示，總統、副總統候選人從今年5月20日起可收受政治獻金，立委候選人則是從4月1日起可收受政治獻金，收受截止日為明年1月10日，民眾必須在法定可收受的期間進行捐贈。

在捐贈方式上，林清淇說明，捐贈者不能「以本人以外之名義捐贈」，也不能有超過1萬元以上的「匿名捐贈」，且超過10萬元以上的現金捐贈必須以支票或金融機構匯款辦理，民眾在捐贈後也請記得領取收據，可做為節稅證明及維護自身權益。

內政部呼籲，根據歷年統計，因違反「政治獻金法」而受罰的案例中，以民眾超額捐贈為最多，其次則是有虧損尚未彌補的公司違法捐贈，違法者將按違規捐贈金額處2倍以下罰鍰。

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