719高雄淹水 陳柏惟分析主因：市府絕對難辭其咎

2019-07-30 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄7月19日下午降下大雨，造成多處淹水，高雄市長韓國瑜神隱快20小時才出面勘災更引起外界眾多砲轟，台灣基進發言人陳柏惟就投稿發文曝光「為什麼以前沒淹水的地方都淹了」，讓網友大讚「實在太專業」。

陳柏惟發文投稿到「高雄好過日」臉書粉專，要談談719高雄淹水中，韓國瑜認為不重要，但市民卻很關心的問題，就是到底為什麼以前沒淹的地方在這次水災卻也淹水了？

陳柏惟表示雖然災情遍佈全市283處，但其中從東三民到鳳山地區的災情相對集中，淹水水勢還超過往年規模相似或更大的降雨，並接著強調，要了解淹水主因，就必須從了解歷史開始。

陳柏惟把淹水主因懶人包分成「都市化以前」、「都市化前期」、「都市化失控」、「彌補的低衝擊開發政策」、「為何這次淹水這麼嚴重？」、「該怎麼做？」6個部分，從都市化前就有的可儲水、蓄洪的埤塘，到了都市化開始，都市計畫因日本戰敗後的變動，造成排水系統上的銜接出現問題。

而到了都市化失控，埤塘和田地卻因都市擴張、土地炒作和公共設施的需要被填平，逕流無處可去，淹水狀況日益嚴重，後來2005年時任高雄市長謝長廷進行「彌補的低衝擊開發政策」，也就是滯洪池，利用與自然構造相似的設計，透過滲透、貯留及蒸發等功用，減少暴雨逕流量，減輕排水負荷，進行雨水管理，有效解決都市排水問題。

但為何這次淹水會這麼嚴重？原本前高雄市長陳菊在接近舊有寶珠埤的地區規劃了十全滯洪公園，滯洪池和停車場地下室，可以容納6萬噸洪水，原本去年底就要完工，基本結構已經接近完成，但政黨輪替後工程卻更加拖延。

但現在的高雄市府面臨颱風警報卻不做事前準備，719大雨時沒打開已經可使用的水門，讓滯洪池失去作用，再加上寶珠溝下游堤防工程同樣拖延，只用沙包暫時阻擋，而沙包被沖垮後就造成了高醫一帶前所未見的大淹水，鐵路地下化工程後，土方回填卻沒有施作臨時排水措施，也都讓排水更加不易，工程控管不良加上臨時應變不足，陳柏惟砲轟：市府絕對難辭其咎。

陳柏惟提出解決方案，必須有全面的「低衝擊開發思維」，例如滯洪池、綠屋頂等概念，達成立體全面吸水，「減少逕流絕非是單一方式可及」，陳柏惟接著怒批「現有的草包市府只會作秀，缺乏通盤的思考遠見，把例行挖水溝當政績，卻忽略整體排水蓄洪系統的作用」。

許多網友看了都相當佩服，紛紛留言表示「你好神」、「專業」、「長知識了」、「看來還是要留在高雄選！3Q加油」、「高雄市政府對於整體的市政規劃執行，出了很多的問題了，要好好地檢討改進」、「所以說...為什麼要投給在地的！因為了解」。

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