政院：各年度新南向預算均核實編列

2019-07-30 20:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院經貿談判辦公室今日表示，新南向政策為我國重要經貿政策，各單位工作階層檢視明年度預算，發現因已減少今年度已執行完畢的一次性投資的預算，及部分單位預算並未適當歸類，致使明年度新南向政策經費有所減少，所以請各單位再作檢查，絕無涉及浮編預算，各年度新南向預算均核實編列。

政院經貿辦指出，新南向政策希望透過各面向交流合作，與新南向國家建立廣泛策略夥伴關係。自推動以來已逐漸展現成效，近期國際政經情勢變化如美中貿易糾紛、全球供應鏈重整等，也印證新南向政策方向正確。

經貿辦提及，台灣與新南向18個夥伴國的經貿、投資關係日益密切，今年1至6月我國與新南向國家貿易總額為542.2億美元。其中新南向國家出口至我國金額為232.5億美元，較上年同期增加1.8%。

經貿辦表示，今年1至6月核准新南向國家來台投資金額計7.56億美元，較上年同期增加668.61%，其中澳大利亞、新加坡、印尼來台投資金額均較去年同期大幅成長。

在觀光方面，新南向國家在今年1至6月來台總計135萬8206人次，成長5.4%，占總數22.7%；國人赴新南向國家，總計約156萬人次，成長12.0%，占總數18.1%。

經貿辦指出，新南向政策在醫療、農業、觀光、科技與文化等方面發揮台灣軟實力；另外雙邊投資保障協定洽簽與更新，大幅提升對台商的保障；通關優惠也讓我國企業更便利。

我國新南向政策除獲夥伴國家支持外，也深受美國、日本政府重視，未來仍與相關部會積極展現「台灣協助亞洲、亞洲協助台灣」的精神及決心。

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