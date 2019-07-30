趙守博籲戒酒...韓國瑜回沒醉過 他批：不改一貫狡猾本色

2019-07-30 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前正式獲國民黨全代會提名參選總統，不料中評委趙守博昨卻在中評會上開砲，要韓宣示戒酒，從現在起到當選總統前不喝酒、「戒酒有什麼困難？」韓則回，他「就任這六個月以來沒有喝醉過一次」。對此，立委徐永明批評，韓國瑜這回應「不改一貫實問虛答的狡猾本色」。

趙守博29日在國民黨中評會中指出，韓國瑜在網路上、在媒體上被攻擊的喝酒問題，韓國瑜有責任要澄清，建議韓宣示一直到當選總統都不喝酒，「戒酒有什麼困難？」對此，韓國瑜今回應，擔任市長6個月來沒醉過一次，應酬喝酒只是增加氣氛，某些人說他喝醉酒、戒酒等等，他搞不太清楚、完全不瞭解講這個話的想法是什麼？

「戒不戒酒還要實問虛答，韓國瑜將注定自取滅亡！」徐永明在臉書表示，台灣公部門喝酒交際陋習已久，也有不少公務員因此酒駕違法，早該改變。韓國瑜身為高雄市長、國民黨總統參選人，在這個時機點若能帶頭宣誓，從市長開始高雄公部門人員行公務時滴酒不沾，豈不是功德一件，何必糾結在「酒醉」一詞？

徐永明認為，國民黨人士勸韓國瑜戒酒，韓卻回沒喝醉過，真是不改一貫實問虛答的狡猾本色。他也認為，國民黨人看到韓國瑜再亂搞下去，極可能被陣前換將，導致2020大敗等連鎖反應，因此大聲疾呼要自律。但沒想到，換來的是熱臉貼冷屁股，這也注定韓國瑜將自取滅亡！

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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