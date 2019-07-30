郭台銘幕僚現身北市府 劉宥彤：出席國際委員會

2019-07-30 17:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020總統大選，台北市長柯文哲將與鴻海集團前董事長郭台銘合作的傳聞甚囂塵上，但柯文哲連日受訪被問及相關議題，卻是不斷打哈哈，今天受訪甚至以「我們今天沒有其他題目嗎？」強制結束話題。未料，下午卻傳出郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤低調現身台北市政府，出席由市長柯文哲主持的國際事務委員會，與府內外委員一同與柯開會；但劉宥彤強調，會中沒有與柯文哲聊到天，僅是聽北市府報告國際事務發展。

台北市政府副發言人黃瀞瑩接受電話訪問證實此事，但她解釋，劉宥彤為台北市政府國際事務委員會的委員之一，今天來市府就是到12樓出席例會，在會議中並沒有發言，而今天的會議內容，因為有新加入的委員，主要報告智慧城市等案。

劉宥彤會後受訪表示，任北市府的國際事務委員已經很久了，還大方坦言有跟柯文哲見到面，「有啊、有啊，當然，我常常開委員會都會見到他」。但她強調，席間沒有特別聊什麼，「大家只是聽台北市簡報國際事務發展」，還笑說自己還遲到，要外界不要想太多。

至於會前有沒有和市府顧問蔡壁如碰面，劉宥彤則否認，她表示，雙方僅電話聯絡；雙方有的默契就是媒體問的問題，「就是說如果有什麼問題的話，我們大家可以先打個招呼，不然現在郭董人沒有在台灣，那如果柯市長講了一些事情的話，我們可能不太知道怎麼回應，所以就是稍微建立一下溝通管道而已」，真的沒有講什麼特別內容。

劉宥彤說，郭台銘、柯文哲都是公眾人物，所以既然郭董事長已經開始投入公共事務，「那我覺得他對所有公共事務的關心也都是正常的，那跟任何人見面也都是開放的」，雙方有沒有什麼特別的事情要談、要溝通，都不排斥。

「但是主要還是要等郭董事長回來以後，他個人有沒有這意願，或是柯市長有沒有這意願，我覺得這不是現在我能夠回答的」，劉宥彤說，事情其實跟選舉無關，因為我們現在談這事情真的太遙遠了。

此外，外傳有部分藍營青年均不滿韓國瑜，因此希望郭柯「真的能合」，劉宥彤說，沒有聽過類似這樣的說法，應該說各界有各式各樣的期待，任何一種可能性都不是現在能夠排除的。

蔡壁如稍後受訪也說，自己沒有跟劉宥彤見過面，只有通過電話，因為市長近期受訪常會被問及有關郭董的事情，反之亦然，因此希望能互相知會一聲，類似建立默契。

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