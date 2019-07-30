時力黨中央下通牒 高潞‧以用明下午5點前未說明恐將開除黨籍

2019-07-30 16:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞‧以用昨晚遭綠黨在臉書爆料指控，國會辦公室主任陳恩澤涉嫌利用職務之便，「狂拿經濟部400萬補助」，引發外界譁然。時代力量黨中央除第一時間發出新聞稿強調，若有屬實，將要求高潞請辭立委職務，今下午更火速召開紀律委員會討論本案。發言人李兆立表示，依照目前掌握的事證，本案已有違反利益迴避的原則，影響時代力量名譽情節重大，若高潞‧以用委員未在期限內到會說明，將依目前掌握事證進行決議。

紀律委員會經2小時開會後，由發言人李兆立出面轉述，發表三點聲明。李兆立說，經查證，申請補助案確有其事，已涉嫌違反「立法委員行為法」第19條及20條，將請時代力量立院黨團移送立法院紀律委員會調查。

李兆立表示，就目前掌握事證，本案已有違反利益迴避原則之虞，影響時代力量黨之聲譽情節重大，但仍應給予高潞以用委員陳述的機會，由於今日紀律委員會多次聯繫高潞以用委員未果，紀律委員會將再作通知，請當事人於2019年7月31日下午5點前到會說明；李兆立表示，如高潞以用委員於規定期限前未提出說明，本會將逕依目前掌握之事證進行決議。

時代力量紀律裁決規章第二條明訂黨員有下列行為之一者，為違反黨之紀律：

一、加入其他政黨；二、犯相關刑事犯罪經判決確定；三、瀆職行為；四、違紀參選或助選；五、故意為不實檢舉，致他人名譽受損；六、洩漏本黨重大機密。

七、違反本黨成立宗旨或黨章；八、違反本黨政策或決議；九、損害黨之聲譽，其情節重大者；十、妨礙黨內選舉之公正性，其情節重大者。黨章並規定，經紀律委員會裁決後最重可停權或除名處分。

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