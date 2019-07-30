國安私菸案》歷次元首出訪 總統府：菸品訂購無數量限制

2019-07-30 16:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日公布私菸案行政調查情形，總統府發言人黃重諺說，根據洽訂免稅菸品模式調查，主要為歷次元首出訪前，負責專案任務的相關航空公司決標後，航空公司人員會提供航班免稅商品型錄予承辦人，即總統府侍衛室內衛組後勤小組行政參謀，承辦人再將型錄資料提供各組同仁自行填寫訂購，於指定時間交回，而相關菸品訂購並無數量限制。

黃重諺今日會同總統府及國安局政風主管召開記者會說明行政調查進度，他說，經蔡總統指示，總統府會同國安會、國安局各由政風單位於本月23日組成專案小組，就本案涉違法違紀等情，包括免稅菸品購買、載運、人員涉入以及相關違法違紀情形沿革等進行全面調查，雙方再就相關資料進行比對、彙整。

根據目前行政調查情況，黃重諺說，7月22日總統出訪專機抵達桃園國際機場後，檢調單位於機場C3鐵門外攔查載運侍衛室勤員統一託運之大型行李、勤務裝備及訂購免稅商品等貨車5輛，其中車號550-BK、9792-QL兩部向總統府三局交通科調借車輛，於確認無違禁品後放行。其餘3部特勤中心車輛因裝載違法9800條免稅菸品，連同侍衛官吳宗憲等10人即被帶往新北市調查處進行調查。

黃表示，為釐清案情，專案小組先後訪談本府前侍衛長張捷中將、侍衛室林國欽少將主任、陳逸夫少將主任等多人，並以本案起獲的「華航香菸訂購統計表」就相關人員涉案情況進行全面清查瞭解。

在購買模式上，他表示，主要為歷次元首出訪前，負責專案任務之相關航空公司決標後，航空公司人員會提供航班免稅商品型錄予承辦人（侍衛室內衛組後勤小組行政參謀），承辦人再將型錄資料提供各組同仁自行填寫訂購，於指定時間交回，而相關菸品訂購並無數量限制。

黃重諺指出，侍衛室是於6月5日接獲外交部專案出訪任務，於6月20日華航公司行政聯繫窗口聯繫侍衛官吳宗憲，並寄送商品目錄及訂購清單。 吳宗憲接獲相關訂購清單後，隨循例將免稅商菸品目錄及訂購單，分交各單位值日人員。

至於付款及取貨方式，他表示，經調查，往例菸品的付款方式如屬小額，多以現金方式交付承辦人；如金額較大，則以轉帳或臨櫃匯款方式存入承辦人戶頭。取貨部分，是在元首出訪行程結束後，由承辦人依洽訂名冊分別交付予訂購之單位或個人。本案部分則由各單位或個人依需要品項、數量向吳宗憲訂購，並將款項以現金或匯款方式繳交予吳宗憲或其銀行戶頭；吳員再將訂購總量清單傳真華航行政聯繫窗口，並依訂購金額以玉山銀行信用卡刷卡方式付款予華航聯繫窗口。

黃重諺指出，違法樣態沿革根據調查，相關免稅菸品訂購之運作模式行之有年。在行政調查的訪談中多位曾於各前任總統時期任職勤務人員表示，過去即曾聽聞此一洽購免稅菸品的運作，或曾參與購買，購買數量亦超過法定免稅額度。

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