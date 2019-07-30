扳倒陳明文！嘉縣山區立委選戰 藍軍要找綠營背景者當刺客

2019-07-30 15:50

〔記者施曉光／台北報導〕為了扳倒綠營「英系大將」、民進黨立委陳明文，拔除綠營在嘉義縣山區根深蒂固的勢力，國民黨在當地的立委選戰佈局，正積極勸進具有綠營背景人士出馬擔任「刺客」，據了解，除了曾經擔任前嘉義縣長張花冠副手的高雄市農業局長吳芳銘被藍營視為最佳人選，前民進黨立委林國慶也被列入名單之列，去年曾經參選嘉義縣山區最大票倉的民雄鄉鄉長、今年2月已申請加入國民黨的當地民進黨創黨黨員許能通也是人選之一。

國民黨組發會主委李哲華指出，國民黨在嘉義縣山區立委選舉的戰略布局，就是要把反陳明文的力量全部號召出來，因此這場選舉的真正核心不在於政黨，而是在於人，如果吳、林願意參選，國民黨在該選區就不提名，會全力支持反陳勢力，「誰有辦法集結反陳明文的力量，誰就是最好的人選。」

李哲華證實，最初鎖定的刺客目標人選就是曾經擔任張花冠的副手的吳芳銘，他並透露，嘉義縣地方上反陳明文的綠營系統，也都很支持吳芳銘出來參選，但目前吳沒有願意。

此外，李哲華上週指示嘉義縣黨部主委與前民進黨立委林國慶接觸勸進，但林迄今尚未點頭，據悉，林稱除非國民黨完全沒有人選，否則意願不高。

黨內人士表示，如果最後確定吳、林都不選，嘉義縣黨部就有可能建議徵召去年以無黨籍身分參選民雄鄉長但落選的許能通。

黨內人士指出，許能通在多年前看不慣民進黨作法而退黨，今年2月才申請加入國民黨，目的就是為了反對陳明文，許並自認可以集結嘉義縣山區的綠營反陳力量。

民雄鄉是嘉義縣山區的最大票倉，藍營認為許能通去年參選民雄鄉僅以140多票落選，加上綠營背景，因此覺得有機會一搏。

此外，國民黨在台東縣選區原本提名縣議員李建智，但李25日突然聲明退選，國民黨中央最近徵詢前台東縣長黃健庭，確認黃無意參選立委後，可望將改徵召台東縣副縣長張志明。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法