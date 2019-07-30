國民黨掀茶壺內風暴 陳杰批吳敦義「球員兼裁判」

2019-07-30 14:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨掀茶壺裡的風暴！身兼中華民國全國總工會理事長的前立委陳杰，繼本月中旬砲轟國民黨主席吳敦義刪除總統兼任黨主席的黨章條文後，這回針對全代會通過提名高雄市長韓國瑜參選明年總統，宣示搶下60席立委席次，陳杰砲火猛烈、語出驚人，要吳敦義、前總統馬英九等人自動請纓挑戰國民黨立委艱困選區。

參選彰化縣第2選區國民黨立委黨內初選失利的陳杰，最近活躍於彰化政壇，彰化市區街頭仍然可見其問候看板，爭取曝光率搶戰新聞版面，參選動作頻頻。

陳杰說，吳敦義對於將自己排入不分區立委第1名，挑戰立法院長大位，竟表示「我會慎重考慮」，這樣的談話不禁令人質疑球員兼裁判、自肥立場，更與其黨主席應有的公正、客觀、大器格調有所牴觸，期盼吳敦義懸崖勒馬，不要任令媚勢者胡亂動員連署鑄下大錯，結果貽笑大方。

陳杰主張目前國民黨情勢，應由吳敦義、馬英九領軍，率領前行政院長張善政、鴻海集團前董事長郭台銘等黨國大老，不要怯戰，自動請纓前往艱困選區參選立委，好比說台南市第2選區、第6選區，均缺乏強棒。

他說，國民黨提名名單，區域立委79席次中，僅提名67席，還有12席尚未提名，或因政治考量，或因選區選情艱困而推不出人選，或因特定選區缺乏幹將，以致無法與民進黨對壘而乏人問津。

為何要由吳敦義率領黨國大老攻城掠地？陳杰指出，理由4點，第1點1992年民進黨徵召前黨主席黃信介前往向來是國民黨禁臠的花蓮選區，打出「元帥東征」訴求，透過法院驗票程序一舉拿下花蓮立委席次，證明艱困選區一樣可以翻盤。

第2點，黨國大老全國知名度高，選區會淪為國民黨艱困選區很大關鍵是因過去缺乏國民黨執政時高度注意與關心，以致「南北發展失衡」，黨國大老揮軍南下艱困選區，可以昭告世人，國民黨高層開始重視這一個選區的經營，開始注意這一個選區地方建設發展，開始投入人才協助地方經濟建設，讓艱困選區可以活絡起來，韓國瑜參選高雄市長扭轉綠軍執政20年劣勢，就是明證之一。

第3點，黨主席身先士卒帶動民氣，黨國大老可以不計毀譽，投入艱困選區選舉，將可以帶動民間士氣，證明國民黨不是一個爭權奪利政黨，而是一個肯奉獻、肯犧牲的泱泱政黨，即使輸了選戰，也會贏了民心，更可以帶動不分區選票的增加。

最後1點，陳杰強調，馬英九、吳敦義等人歷任總統、副總統、黨主席等職位，黨政經驗豐富，投身地方選舉，將更能接近地氣，苦民所苦，而非置身高堂，忽略了人民真正需求，如此一來，方可扭轉國民黨在地方經營上的劣勢，更可以打破派系惡鬥陋習。

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