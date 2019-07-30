當韓國瑜國政顧問團總召 張善政建言：不再講九二共識

2019-07-30 14:01

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜參選總統，找前行政院長張善政擔任國政顧問團總召，在兩岸政策的部分，張直言，對岸已經不接受一中各表，他會建議韓國瑜在兩岸論述上不要維持國民黨的九二共識，改為「憲法一中、台灣優先」，給人不同於國民黨的意向，讓九二共識這4個字告一段落。

張善政今午接受廣播節目專訪，對於主持人詢問高雄市議員認為他是韓國瑜最好的副手人選，張善政表示，議員的純粹個人意見就到此為止，他確實友同意當韓國瑜的國政顧問團總召，但他也跟韓國瑜說，當總召跟他未來的位置脫鉤，並不相關，即使他最後回花蓮去，也會非常快樂，韓可以海闊天空去找人。

張善政也說，國政顧問團會提出政見，他不在乎韓國瑜是不是把人找了「用過就丟」，但在政見層次，他相信韓不會用過就丟，雙方會有溝通過程，如果韓過去有講什麼政見不合適，他也會跟韓說不要再講，韓也曾向他坦言，不是每項政策都懂，但會好好做功課。

關於國政顧問團要給韓國瑜的建議，張善政認為，第一個是兩岸政策，第二個是怎麼讓年輕人有感﹔在讓年輕人有感部分，首要就是要年輕人最投入的那一塊產業，不是高科技，而是數位、電子商務等，另一塊則是生活面，在興建青年住宅時，要挑好學區，成為「優教青年住宅」。

張善政也指出，韓國瑜在年輕人的支持度不高，很多年輕人覺得蔡總統不錯，嗆對岸嗆很用力，年輕人覺得很爽，但這是「口惠而實不至」，韓要做到「口惠而實至」，在生活面好好照顧年輕人。

對於兩岸政策，張善政認為，韓國瑜都在講「九二共識，一中各表」，但對岸已經不接受「一中各表」，如果還要講「九二共識，一中各表」這兩句話，是綁不住的，加上九二共識已經被污名化了，他會建議韓改用「憲法一中，台灣優先」。

張善政解釋，現在狀況是對岸要的是「一中」，但不要「各表」，所以他把「一中」用憲法去講，而兩岸交流的原則是「台灣優先」，這8個字比較中立。

張善政認為，九二共識給人的印象已經跟一國兩制幾乎擺在一起，九二共識很多年了，變成國民黨的刻板印象，如果韓國瑜希望給外界不同於傳統國民黨的印象，九二共識這4個字要考慮告一段落。

對於香港反送中議題，張善政表示，對岸政府強硬的立場會讓台灣民眾非常失望，是很笨的做法，變成很像「一國一制」，感覺十分負面，為了兩岸長久互動的良性基礎，對岸應該要考慮比較服人心的做法，要對自己有信心。

對於與郭台銘的整合，張善政說，這問題超難，但他會建議韓國瑜對郭台銘提出的「0到6歲國家養」、「主權基金」、「健康大產業」3個政策，讓郭來指導，接受郭提出的不錯政見。

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