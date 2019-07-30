趙守博籲戒酒 韓國瑜：不了解講這話想法是什麼

2019-07-30 12:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨中評委趙守博在中評會上發言，建議高雄市長韓國瑜應宣示從現在起到當選總統前不喝酒、「戒酒有什麼困難？」；韓國瑜今指出，擔任市長6個月來沒醉過一次，應酬喝酒只是增加氣氛，某些人說韓國瑜喝醉酒、戒酒等等，他搞不太清楚、完全不瞭解講這個話的想法是什麼？

趙守博在中評會中指出，韓國瑜的一言一行都會被擴大檢驗，韓國瑜有沒有類似像農舍這種議題？自己要清理清楚；在網路上、在媒體上被攻擊的喝酒問題，韓國瑜有責任要澄清，建議韓宣示一直到當選總統都不喝酒，「戒酒有什麼困難？」，如果韓宣示戒酒，對他是加分的。

韓國瑜今表示，首先，他身為高雄市長6個月來從沒醉過一次，他也會要求警察、消防這兩個單位所有同仁們，絕對不能喝醉酒，因為要保障高雄市民生命財產安全，警察、消防還有高雄市長本人，1年365天都不可以喝醉。

他說明，很多外賓也好、應酬也好的現場，用酒來敬是增加氣氛，所以某些人說韓國瑜喝醉酒、戒酒等等，這些人到底有沒有跟他生活在一起、有沒仔細觀察，他搞不太清楚，而且完全不瞭解講這個話的想法是什麼？

韓國瑜重申，身為高雄市長，在這個職務上不可能喝醉一次、一次都不可能醉，萬一發生重大事件怎麼辦，所以這一點會自己要求，有時候喝酒唱歌都是希望製造一個歡樂氣氛，讓很多人喜歡高雄，那是朋友跟朋友間的互動，都是希望能夠增長更和樂的氣氛。

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