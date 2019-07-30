英國首相強森接任 蔡英文：繼續深化台英夥伴關係

2019-07-30 12:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「2019英國國會議員訪台團」，感謝英國長期支持台灣的國際參與，盼透過訪團這次的訪問，讓雙方共同創造未來更多的合作交流。

總統表示，去年她接待了3個英國國會議員訪團，非常歡迎國會議員們來到總統府，成為今年第一個訪台的英國國會議員團。團長德蘇莎女爵（Baroness D’Souza）曾經在上議院議長任內來訪，今天很高興能夠與專業傑出的上議員交流。

總統提到，就在上週，強森（Boris Johnson）首相上任，我們希望與英國在既有的良好基礎上，繼續深化在各領域的夥伴關係。

總統指出，台英近年來雙邊交流成果非常豐碩，像是在科技關係上，去年，我們啟動了「台英創新產業研究人員移地研究計畫」，強化在人工智慧及潔淨能源等創新領域的合作。今年3月，台英雙方也合辦研討會，進一步推動人工智慧在醫療領域的合作。

談及台英經貿關係，總統表示，英國是台灣在歐洲第三大貿易夥伴，去年，台灣是英國成長第二快的出口市場，成長率達到40％。為了持續推動雙邊經貿發展，希望能與英國盡早針對未來洽簽台英自由貿易協定（FTA）或雙邊投資協定（BIA），展開先期諮商，共創雙贏局面。

總統說，就像此次英國國會成員來訪，有助於雙方在各項議題上交換意見，增進了解。近年來，台灣多位中央部會的正副首長也多次到英國，進行各領域交流。總統感謝訪團國會議員對台灣的支持，也感謝英國長期支持台灣的國際參與，以及與我們不斷開創合作成果。希望透過訪團這次的訪問，讓雙方共同創造未來更多的合作交流。

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