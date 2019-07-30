氣氣氣氣！未按計畫施工害命 侯友宜痛斥要求究責

2019-07-30 12:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行道路安全督導會議，報告提到今年6月28日台北市捷運工程局因未按交維計畫施工，造成死亡車禍，但事發至今1個月，卻沒有完整的檢討報告，此舉踩到新北市長侯友宜的「地雷」，怒飆北市捷運局、警察局等單位，要求究責，在場人員臉色鐵青、氣氛凝重。

交通局表示，6月28日北市捷運局進行中和景平路道路銑鋪工程，原本交維計畫是封閉中和往新店方向的外側一車道施工，廠商卻違規把三線車道全部封閉，利用對向兩車道進行車輛調撥，導致發生死亡車禍，加上原本核定的施工時間到清晨6點，廠商遲至9點才收工，引發交通壅塞。對此，台北市捷運局依契約開罰廠商5000元，並移送法辦。

侯友宜聽取報告後，詢問北市捷運局是否究責、檢討？侯友宜嚴厲斥責說，如果有疏忽要趕快究責、檢討，不是放著不處理，報告結束後如果他不講話，事情就這樣過了，他強調，「這是一個態度問題！要去究責，這是基本態度！」

對於北市捷運局僅裁罰廠商5000元，侯友宜也認為處罰過輕，直言「車禍出了一條人命，家屬會放過廠商嗎？」他詢問警察局交通大隊，案子是否移送法辦？交大回應，「主要是移送廠商，一定會移送。」侯友宜嚴肅地問，「到底有沒有移送？」並要求把移送書送到他辦公室，盡快釐清責任歸屬。

侯友宜怒斥，發生了人命，應該先解決內部的究責問題，再談過失如何檢討，如果沒有展現應有的態度，後面究責就不用談了。

侯友宜說，交通阻塞是一回事，出了人命更是一回事，不能把個案等閒視之，交通是民怨之首，市府要扛起責任，並要求有關單位記取教訓。目前許多捷運工程施工，他一定會找時間抽查，希望各單位以公共安全為重，尤其夜間施工不能掉以輕心，「今天如果我們是被害者，情何以堪？」他絕對不允許類似情況再發生。

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