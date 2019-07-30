反送中》香港自治已是騙局 林昶佐：親中的韓與黨必遭淘汰

2019-07-30 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）昨日（29日）罕見召開記者會，回應香港連續8週的反送中抗爭，表示北京堅決支持港府、警方嚴正執法的立場，並指稱示威者是暴力犯罪份子。對此，時代力量立委林昶佐今日（30日）在臉書怒批，國際社會都已看清，中國對香港自治的承諾完全是場騙局，而台灣還有像韓國瑜、國民黨這種附和中國的政治勢力，昧於良知、現實必遭淘汰。

針對港澳辦昨日記者會上的說法，長期關心香港事務的立委林昶佐發文表示，港澳辦發言語帶威脅，又意圖醜化香港抗爭者，一向慣用暴力鎮壓人民的中國，竟然有臉指責抗暴的人民，令人不恥，也證明中國根本不了解香港，對港自治的承諾是一場騙局。

林昶佐表示，台灣也面臨到中國的威脅，日前中國國防部公布白皮書稱對台「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施」。過去幾十年，台灣與中國交流密切，有些政客喜歡說「可以增進中國對台灣的理解」，但事實證明中國對台灣的民主生活連基本的認知與尊重都沒有。

林昶佐指出，近年來，不只香港與台灣，國際許多國家都提高對中國的警戒，中國經濟成長帶來的不是政治改革，而是更加獨裁專制，並持續壓迫中國人民。當國際社會都在調整對中政策，台灣竟然有像韓國瑜要跟中簽協議的總統候選人、像國民黨不敢批判一國兩制、甚至跑去中國聽訓、支持一國兩制的政黨。林昶佐怒批，如此昧於良知，昧於國際現實，甘做中國應聲蟲的政黨，終將被歷史洪流給淘汰。

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