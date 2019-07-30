預告8月初回來！她洩郭台銘下一步要做這事…

2019-07-30 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜28日經國民黨全代會正式提名，將帶職參選明年總統大選。在黨內初選中角逐失利的鴻海創辦人郭台銘，則因人在國外旅行無法出席。外界也好奇郭的後續動向，永齡基金會執行長劉宥彤日前曾表示，一切等郭8月初回國，看他決定再說，不過，劉昨在《年代向前看》中意外透露下一步計畫，即可能會辦郭粉聚會。

節目主持人詢問，郭台銘至今避不見面，聽說人在歐洲度假。劉宥彤表示，郭一方面度假，另方面是3個月前交棒鴻海時蠻趕的，當時大概只有幾個主要的客戶朋友有去拜訪，這次可能在行程中也安排些較長期的客戶，還有去歐洲譬如看一下捷克那邊的廠、跟合作方打招呼，排得蠻緊密的，「倒不是故意不來參加全代會」。

主持人也問，你們團隊有準備參選到底的彈性、可能性？劉宥彤表示，郭對整件事有自己的價值觀的看法，對國民黨的感情是真，主持人接話稱，還有選總統可能會面臨到，若你是素人、陽春的總統，在立院若無兵團，任何政策、法案都推不動，劉回「對啊，所以他就可能真的會傾家蕩產了」。

有關籌組鴻海救國黨一事，劉宥彤也說，組什麼黨的名字她們收超多，譬如工業黨、反瑜黨與台灣國民黨等。主持人問，這次老虎軍團連署，劉回「對，郭粉他們自己串聯的」，並指郭粉很辛苦，前幾天開始時，第一個早上太陽很大，下午又下大雨，還有搬影印機到現場。

劉宥彤提到，她們最近想說把一些郭粉，「不是說把大家做什麼整合」，而是希望跟大家見見面，「就是說，不管未來是怎樣，但是也要非常感謝大家過去3個月對他的支持」。主持人追問，「所以你們下一步要辦郭台名粉絲見面會」，劉說「應該說，我們先辦自己的郭粉聚會」。

至於郭的動向，劉宥彤提及，因為她們現在跟他較屬單向聯繫，傳給他一些新聞連結，但不曉得對方看得到與否，但有些較重要的事，譬如連署，還是有讓他知道，本來也想請示是否應就官方角度來說，不要這樣做或要怎麼做，「他回答的也蠻奇妙的」，即「天氣很熱要叫他們多喝水、要小心安全」，再傳一個「關公圖」，並預告郭「應該8月初就會回來」。

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