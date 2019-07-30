國安私菸案》查案步步驚心！週刊爆幹員任務前收到「密令」

2019-07-30 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕國安特勤私菸案風暴，本報日前獨家披露，據傳蔡總統專機返台前，調查局副局長林玲蘭曾當面向當時的國安局長彭勝竹報告「今天要查國安局走私私菸案」，彭聞訊臉色大變，查案過程猶如電影情節。週刊報導，調查局新北市調處在接獲立委黃國昌檢舉時，相當低調謹慎，在執行任務前，僅向數名核心幹部發出LINE訊息，指出本案過於敏感，要大家嚴守祕密，否則恐遭「反噬」！

本報日前報導，據了解，蔡總統專機抵達時，彭勝竹與桃園市長鄭文燦在接機隊伍中話家常，但當時應是強顔歡笑，內心五味雜陳，因為在總統專機抵達前，他已在國賓室接獲調查局副局長林玲蘭告知「今天要查國安局走私私菸案」，彭勝竹當場臉色大變，也就是說，當他與返國的總統握手時，就知道要出大事。

根據《鏡週刊》報導，新北市調處接獲檢據，隨即回報局本部，但為降低敏感度，也免於向負責專辦公務員弊案的調查局廉政處立案，而讓查緝內容外洩，因此僅向經濟犯罪防制處立案要查私菸。

報導提到，新北調查處僅讓少數人知道案情，處長蔡文郎也親自沙盤推演。任務前幹員的LINE群組中要求各位同仁低調保守祕密，否則會被「反噬」得屍骨無存。

新北市調處也派人監控放在華膳倉庫的私菸，專機抵台前，這批菸品突被搬到1樓，市調處幹員一度身怕菸品被暗中運走。

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