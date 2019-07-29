吳敦義希望中國動用更多資源？陳柏惟霸氣曝光參選原因！

2019-07-29 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（29）日召開第20屆中央評議委員會第3次會議，國民黨主席吳敦義在會上高喊「明年大選立委席次希望能夠破2008年藍營超過86席的紀錄」，台灣基進發言人陳柏惟也對此表示吳敦義這樣說是希望中國動用更多資源。

陳柏惟在臉書上發文提醒，吳敦義和韓國瑜是「政治操作非常精明」的政客，吳敦義喊出86席會超過立委總席次的四分之三，可以進行修憲及兩岸協議，國民黨因此將可能先進行和平協議，再進行修憲作業，進而把中華民國憲法變成一國兩制的台灣基本法，陳柏惟指出吳敦義這樣說的目的就是「希望中國動用更多資源幫忙」。

陳柏惟接著說，這就是為何他要參選，並主打「一張台灣牌換掉一張中國牌」，要在最艱難的選區獲得最大的勝利，進而能夠痛擊中國勢力的囂張氛圍，陳柏惟強調即使國民黨沒達到86席，但只要過半，這4年的改革將會開倒車，台灣將可能「整碗被中國捧去」。

陳柏惟慷慨激昂的一席話吸引許多人力挺，紛紛留言表示「民主不是用香蕉鳳梨換來的，國民黨常常用經濟來騙人民，看看香港要個普選比登天還難」、「唯一支持你台灣一定要有你」、「台灣人民加油！真的要團結起來」、「3Q加油！」、「3Q投出一顆160km/h的速球三振他們！」。

陳柏惟臉書全文

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