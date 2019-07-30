國安私菸案》「高級黑」蔡總統？ 范世平分析背後「藏鏡人」

2019-07-30 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕國安私菸案風波持續延燒，台師大政研所教授、陸委會諮委范世平表示，這起私菸案就是「灰犀牛」、「高級黑」與「軟奪權」的混合體，他也分析，背後「藏鏡人」不是藍營，因為國民黨立委誰拿到這個案子誰就發了。

范世平29日在臉書表示，所謂「灰犀牛」就是一個長期累積的問題，大家不去重視，最後「量變產生質變」的爆發出來。這次「私菸案」，就是「灰犀牛」，從扁政府時代就有，只是這次多到9800條，而且有「藏鏡人」冷眼旁觀的看著數字不斷往上飆。

范世平指出，背後「藏鏡人」向時代力量主席邱顯智檢舉，邱再告知黨籍立委黃國昌，黃再找調查局新北處。他分析，之所以會找小綠的「時力」檢舉，就代表「藏鏡人」不是藍營，因為國民黨立委誰拿到這個案子誰就發了。

范世平說，調查局打著「保密」的旗號，不往上報，讓總統蔡英文跟著一個可能被判無期徒刑的主嫌吳宗憲環繞地球12天；而蔡剛踏進國門還在志得意滿的敘說外交突破，同時車隊就被扣住，簡直灰頭土臉，這叫「高級黑」，因為蔡除了認栽，還得肯定調查局保密到位。藍營說調查局沒上報是怕蔡吃案，拜託，黃國昌有所有資料，蔡敢嗎？

他說，「藏鏡人」讓蔡英文大跌一跤，不但犧牲國安局長與侍衛長，蔡連開兩次記者會還是無法止血，總統府在民眾壓力下才分批提出懲處名單，但民調已經迅速下滑。如果這個案子繼續延燒，後續司法調查出現高官涉案，則蔡等於被「軟奪權」，權力基礎出現不穩。

最後，范世平質疑，這位「藏鏡人」果然是精密規劃，環環相扣，精準打擊。透過「灰犀牛」這件事，讓調查局使出「高級黑」，再讓蔡英文被「軟奪權」，目的為何？他也直言，「這也凸顯，蔡的國安會不但沒發揮功能，她迄今仍無法掌握情治單位是執政危機」。

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