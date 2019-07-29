國民黨若拿86席立委恐做「這件事」？她曝光後網友全嚇壞！

2019-07-29 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（29）日召開第20屆中央評議委員會第3次會議，國民黨主席吳敦義更在會上立下高標，高喊明年大選立委席次要破2008年藍營超過86席的紀錄。對此民進黨立委林靜儀則擔心，國民黨立委席次只要超過85席，就能走完兩岸和平協約簽訂程序。

林靜儀在臉書上解答吳敦義高喊的「86席」是什麼意思？她點出在今年三讀通過的《兩岸人民關係條例增訂第五條之三》中提到，涉及政治議題之協議，行政院應於協商開始九十日前，向立法院提出，而若有四分之三的立委出席，而其中出席的四分之三同意，就能開啟協商，而後若交付公投，只要通過有投票權的民眾總額之半數，就能通過協議草案。

林靜儀接著表示，立法院113席的四分之三是85席，也就是說，中國國民黨和與中國國民黨立場一樣的小黨加起來，只要超過85席，這個與中國的和平協約，便能走完程序，而後交付公投，但若有86席立法院席次和贏得總統選舉的票數，代表過半選民支持國民黨，公投將可能通過。

林靜儀反問「難道中國國民黨吳主席這個立委『86席』只是精神喊話嗎？」也提醒國民黨在2016年9月就已經把「簽署和平協議」納入黨綱，而即使今年在兩岸人民關係條例中加上第五條之三的修正草案，國民黨仍只需要執政並超過85席，一樣能讓台灣走到跟香港一樣的狀況。

許多網友看了非常緊張，紛紛留言表示「慘了」、「我真的笑不出來」、「亡國感好重」、「當併吞已然逼進...還有人在做發財大夢！」、「拒絕和平協議，看看新疆，看看西藏」、「票投夠民淌，台灣變香港」、「這些人從中國拿到好處後，台灣被中國併吞可能有位子可以做」。

立委林靜儀臉書全文

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