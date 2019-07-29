多握幾次！藍營提名韓參選 馬英九「神助攻」被推爆

2019-07-29 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨（28）日舉辦全國黨代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜參加2020年總統大選，歷任黨主席與韓國瑜排排站呼口號，眼尖的罷韓社團網友發現，馬英九站在韓身邊且2人緊牽著手，網友對此直呼「神助攻欸，多握幾次」。

國民黨昨日全代會中，歷任黨主席洪秀柱、吳伯雄、馬英九、吳敦義排排站，韓國瑜介於吳伯雄與馬英九之間，洪、吳、韓、馬等人緊牽彼此的手一起呼口號，僅有馬英九左手邊的吳敦義手拿麥克風，沒有加入牽手行列，該場活動確定韓國瑜代表國民黨參加2020總統大選。

臉書社團「公民割草行動」網友分享當時畫面，並指出，「抓到了，這下GG了!草包不住火，割草罷免靠你我~那握手就靠馬英酒（九）~看看唬爛王含導的嘴臉，心想：『這一切攏去了了啊啦！』，感謝馬前宗痛（總統）的『死亡之握』。有了這一握，大家就安心一半了。其餘的一半就靠大家繼續的努力了。」

該名網友額外補充，目前罷免韓國瑜的連署書已經快要突破20萬份，「明年叫這隻會爬樹找蚊子的猴子，滾出高雄吧！滾出台灣吧！」；其他網友也留言提到「第一次讚揚馬英九」、「夢想在前，絕不放手」、「第一次那麼感謝馬先生」、「亞洲第一神手要 KO宇宙胡蘭（唬爛）王了」。

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