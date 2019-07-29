2020誰守得住台灣主權？ 蔡英文這樣說…

2019-07-29 17:43

［記者黃淑莉／雲林報導］總統蔡英文今天下午前往雲林斗南六房媽祖紅壇參拜媽祖，蔡英文強調，擔任總統3年多來日以繼夜打拚為台灣打基礎，口蹄疫拔針、外商及台商返台投資增加，她堅守台灣主權，2020年選總統請大家再給她4年。

蔡英文今天在立委劉建國等人陪同下到位在斗南新厝寮的六房媽紅壇參拜，祈求國泰民安、風調雨順、國運昌隆，現場民眾高喊「蔡英文加油」、「蔡總統加油」。

蔡英文致詞表示，她當總統3年多很打拚，日以繼夜為台灣打基礎，但挑戰也很多，還會得罪人，但基礎打得穩，下個階段發展會更順利，現在打的基礎台灣未來10年發展都足夠。

蔡英文說，在農漁業上，上任後積極解決口蹄疫問題，幾個月前口蹄疫拔針，另歐盟也解決台灣漁業黃牌，今年農產品外銷創歷史新高；經濟方面，不只外商增加投資，台商回來投資增加，今年一月至今台商投資已4000多億。

蔡英文強調，做總統最重要就是顧好主權，過去中國對台灣文攻武嚇，她從來沒有讓步，緊緊守住台灣主權，沒有主權就沒有民主、自由，現在香港人上街頭要求的就是民主、自由，為什麼要求民主、自由，因為主權不在自己手上，台灣要記住主權要堅守住，所以2020年選總統，大家要想清楚「哪一個人才守得住台灣的主權？一定是蔡英文」，拜託大家再給她四年繼續為台灣打拚。

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