國民黨中評委要韓國瑜戒酒 王定宇驚：是公開秘密？

國民黨中評委認為，韓國瑜應宣示不喝酒，網友要他送醫療院所戒酒1、2年再出來。（資料照） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-07-29 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（29）日召開中評會，中評委趙守博建議韓國瑜宣示，從現在起到當選總統前不喝酒，他直言「戒酒有什麼困難？」；民進黨立委王定宇對此質疑，難道韓國瑜愛酒「是國民黨內的公開秘密！」；網友對此提議「送去戒酒一兩年再出來」。

趙守博認為，韓國瑜的言行舉止會被放大檢查，在網路、媒體被攻擊的飲酒問題，韓國瑜有責任要澄清，應該從現在開始宣示，一直到當選總統之前都不要喝酒，「戒酒有什麼困難？」韓先前說是睡覺前都會背心經，但這個跟喝酒沒有關係，庶民不會接受。

王定宇在臉書透露，趙守博說完這番話之後，台下的國民黨中評委們每個都「拍手叫好」，由此可合理懷疑，「韓國瑜的唬爛、愛酒」，全都是「國民黨內的公開秘密」，王定宇另外發出新聞截圖，但上面有後製字句顯示：「這次是國民黨大老自己說的喔！韓粉霸凌新對象出現！」

高雄市新聞局長王淺秋則表示，謝謝外界所有關心指教，也相信都是出於善意提醒。但飲酒不是酗酒更不是代表醉酒，甚至佐餐酒根本是餐飲文化的一環，實在不應該被汙名化。市長自就任以來，沒有一次喝醉過，大家不必過度擔心。

網友們相當認同王定宇的看法，相繼留言提到「選完後高粱酒可不離口」、「趙先生，難道你不知道？他就是喝了酒才打下高雄江山的」、「所以高雄淹水的時候，在享受瓊漿玉液？」、「先送醫療院所戒酒，一兩年後再出來」、「難怪酒店妺在高雄市選舉時那麼挺含倒」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

王定宇臉書全文

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