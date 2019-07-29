加州大蒜節爆槍響 外交部確認無國人傷亡

2019-07-29 15:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國加州吉爾羅伊（Gilroy）舉辦為期3天的大蒜美食節活動，卻在當地時間28日傳出槍響，據報已造4名民眾不幸中彈身亡、多人受傷。我駐舊金山辦事處聯繫美方警政單位後，確認目前無國人傷亡。

外交部今天表示，獲悉消息後於第一時間經駐舊金山辦事處連繫美方相關警政單位，確認目前並無我國人傷亡。外交部並提醒國人，旅外時請隨時注意個人安全。若遇到攸關生命的緊急事件，除個人自我保護措施外，請立即與當地執法機關或鄰近的我駐外館處聯繫，尋求協助。

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