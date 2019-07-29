誰「割稻尾」？潭子國小操場整建補助 賴朝國、洪慈庸互槓

2019-07-29 13:24

〔記者張菁雅、歐素美／台中報導〕體育署核定補助台中市潭子國小操場整建案350萬元，卻在地方爆發是誰爭取的爭議。國民黨市議員賴朝國今日召開記者會指出，整件事從頭到尾都是他爭取的，立委洪慈庸卻「割稻尾」；洪慈庸則說，建設不分黨派，沒人說賴朝國沒爭取，她是該區唯一的立委，在中央爭取預算天經地義。

賴朝國拿出公文表示，潭子國小操場跑道被榕樹破壞，影響學童安全，今年3月間，潭子國小家長會長黃正輝拜託他爭取經費，潭子國小校長洪宗瑜也在4月間以公文函請他的服務處及市府教育局幫忙爭取經費，公文沒有給洪慈庸。教育局5月1日發函體育署，公文副本給他，也沒有給洪慈庸。

賴朝國指出，從上述公文可以證明，這件事從頭至尾爭取補助的民代只有他1位，體育署在7月3日發文教育局核准補助350萬元，洪慈庸卻於7月26日發新聞稿說是其爭取的，還指責他說話沒有憑良心，此舉根本顛倒是非、割稻尾。

黃正輝也出面表示，這件案子確實是他拜託賴朝國爭取經費的。

對此，洪慈庸強調，「爭取建設不應分黨派」，先前辦公室接到洪宗瑜請託操場跑道整建需求，她在中央爭取經費本是職責，也成功爭取到補助，實在不解賴議員怎麼會因為黨派不同，而限制其他中央民代不可以協助爭取？

洪慈庸表示，潭子國小操場整建案中央補助經費60％已經核定，後續等待市府編列配合款，就需要賴議員盡到議員的「職責」，確實監督市府配合款到位，不然工程真的會無法進行。

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