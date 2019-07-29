陳其邁勸「好友」：仰頭射箭爭總統 不如低頭拚市政

2019-07-29 13:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今會勘高雄鳳山溪民安橋下游生態緩坡工程，了解工程進度與後續效益，他有感而發指出，中央、地方很多重大建設都在進行，希望好朋友韓市長，仰頭射穿雲箭，爭逐總統大位，不如低頭把高雄市政做好。

陳其邁今會勘水利工程為鳳山溪都市水環境營造計畫—民安橋下游生態緩坡，範圍從民安橋到中厝橋，全長1022公尺，總經費1億3000多萬元，中央負擔78％、高市府負擔22％，工期約1年，預定今年11月可完工；該工程包括親水護岸、人行步道、觀景與休憩設施等，完工後除維持原有排水功能，還能增加休憩空間。

陳其邁今天與高市立委許智傑、高市議員林智鴻、政院南服中心執行長陳正聞，一起前往現地會勘，了解工程進度與後續效益。

他說，今天來主要是看鳳山溪中游，從民安橋到中厝橋的整治，不僅增加它的逕流面積，營造水與綠的環境，讓周邊的生活都能夠改善，讓人民的生活品質可以提升。

他表示，這幾年中央對高雄水利建設的補助，近3年大概有60幾億，其中「前瞻基礎建設計畫」補助高雄現管河川大約總經費工程預算大概19.2億，中央補助大概12到13億左右，希望中央、地方充分合作，改善高雄生活品質，減輕水患災情。

陳其邁有感而發表示，中央、地方很多重大建設都在進行，希望好朋友韓市長，仰頭射穿雲箭，爭逐總統大位，其實不如低頭把高雄市市政建設做好，解決民眾困難，這才是民眾7個月前支持韓市長衷心期盼的這些事，假如跟民心、市民願望相違，對高雄市民來講真的不太公平。

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