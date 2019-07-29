韓國瑜要僑民寫信批DPP 導演批：破壞台灣政府與友邦信任

2019-07-29 12:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨日獲得國民黨全代會提名，代表藍營成為2020總統候選人，他更呼籲僑民寫信給僑居地的政治領袖，告知對方民進黨執政3年經濟敗壞、人民痛苦。對此，導演李泳泉今日痛批，韓國瑜目的就是在破壞台灣政府與友邦之間既有的信任關係，希望台灣距離民主陣營遠一點，讓距離獨裁中國近一點。

韓國瑜昨日在全代會致詞指出，「數百萬的僑胞朋友，不要擔心不要覺得沒有辦法，麻煩你們，在你們自己的僑居地，一個人一封信、一封email、一通電話，讓你們所有僑居地，特別是美國、日本，獻給你們的總統、首相...大聲告訴你們僑居地的所有政治菁英領袖，讓他們知道中華民國民進黨執政這三年，經濟敗壞，人民痛苦、民主倒退的事實，還讓海峽兩岸陷入戰爭危險...」

導演李泳泉表示，韓國瑜說要射出穿雲箭，希望僑居地僑民去寫信給政治人物，目的在破壞政府與友邦之間既有的信任關係，希望透過僑民讓台灣距離民主陣營遠一點，讓距離獨裁中國近一點，這是韓國瑜談話最關鍵的部分。

李泳泉指出，至於中國時報是否為中共代理人？從今天中國時報社論可以看出來，社論提及「紅色覺醒」不能去談獨立，必須相信兩岸一家親，台灣人也是中國人之類的論調，要別人不能有意識形態，只能有旺中鼓吹的意識型態。

李泳泉提及，社論說會對韓國瑜監督，不過是監督當韓國瑜喊出反對一國兩制，若韓這樣主張它也會針砭，這部分還是一樣要讓台灣靠近獨裁中國一點，遠離民主自由一點。

李泳泉說，中國時報對於香港反送中運動都在批判年輕人，不斷為背後的中國和林鄭月娥講話，從這邊可以看出中國時報有非常確定的意識形態，他自己專業是電影方面，例如中國近期舉辦「成龍電影週」活動，紅媒讚賞吹捧有奧斯卡實力，「非常清楚可以解讀，中國時報是代理人的角色」。

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