民進黨反擊：韓國瑜是「貪污、腐敗、愛權力」最佳寫照

2019-07-29 11:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜昨日在國民黨全代會批評污衊民進黨一事，民主進步黨發言人李問今日質疑，韓國瑜為了個人權位，把高雄當作政治跳板，不到一年時間，就要背棄對高雄市民的承諾。自稱失業17年的庶民，財產存款為何能暴增到4559萬元？且擁有豪華農舍，似乎才是「貪污、腐敗、愛權力」最佳寫照。

李問指出，韓國瑜擔任高雄市長，不到一年的時間，像是愛河污染再現、爆發登革熱疫情、逢大雨必淹水，以及道路坑洞等市政問題，這些因廢弛市政釀成的災害，韓國瑜都沒有要解決，就想要拍拍屁股離開高雄。

李問質疑，國民黨已正式提名韓國瑜為總統候選人，這代表韓國瑜正式背棄高雄市民，把高雄當作政治跳板。這不是「愛權力」，那什麼是「愛權力」呢？

李問進一步表示，「韓市長，你是不是該向全國人民說清楚、講明白，你夫人的豪華農舍問題，為何雲林縣政府的處理，至今無法向人民清楚交代，請問韓市長，這不是特權，那什麼是特權？」

另外，據監察院財產申報資料顯示，韓國瑜市長存款高達4559萬元、股票基金破千萬元，請問自稱失業17年的「庶民」，韓市長，能否能交代清楚，失業17年的生財之道？難道這不是「特權」、不是「腐敗」嗎？

李問提及，香港人民近日為了民主自由上街遊行，遭受到港警與不明白衣人士以暴力攻擊，港府卻是輕描淡寫的帶過，致使港府新聞處的基層公務員發聲明，強調「在雞蛋和高牆之間，我們永遠站在雞蛋那邊」，請問韓國瑜，當在雞蛋與高牆中做選擇，你會選擇哪邊？看到今日香港，台灣的民主與中共威權，你會站在哪一邊？

民進黨中央更質疑，「韓國瑜，你既然已是國民黨正式提名的總統候選人，你必須向台灣人民講明你與中共政權的關係」，以及對威權中國的立場，且保證「一支穿雲箭，青天白日重新見」不會變成「一支穿雲箭，紅色軍馬來相見」。

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