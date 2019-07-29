2020立委大選 吳敦義立高標：希望86席

2019-07-29 10:17

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今召開第20屆中央評議委員會第3次會議，國民黨主席吳敦義致詞時雖重申明年立委選舉獲得60席的目標，還加碼立下高標，希望能夠破2008年藍營超過86席的紀錄，讓總統、立委都獲勝，國民黨全面執政。

吳敦義今早出席國民黨中評會，吳敦義致詞時感性地表示，他已經以黨主席工作列席中評會第3次，但這次情況比較特別，在國民黨失去執政後，民進黨政府兇狠、違法、違反道德在清算鬥爭，用黨產條例、促轉條例追殺國民黨，3年來，非常艱苦。

吳敦義說，但所有黨工以及參加九合一大選的候選人都是非常努力，所以在九合一選舉締造非常出色成績，在22縣市國民黨提名候選人取得15縣市長，縣市議會贏得19位議長，最值得珍惜的是，這場大選締造中華民國地方自治及選舉最佳典範，沒有任何賄選案件產生 從沒有過的乾淨清爽跟正直，沒有任何賄選案件、沒有選舉訴訟、沒有選舉糾紛，國民黨沒有人違紀參選，締造前所未有的成績。

但吳敦義認為，但九合一大選勝利後也有「後遺症」，選後想要爭取總統的人數更多了，不像過去地方選舉慘敗，說要爭取總統誰都不要，現在大家覺得藍天再現的機會到了，國民黨員比較有勇氣參加立委、總統選舉，這是好事，所以國民黨用最公平合理的方式產生候選人。

吳敦義提及，國民黨在2008年立委選舉贏得81席，加上友黨取得86席的紀錄，希望這次也能破86席的紀錄，這是非常重要的工作，畢竟如果贏得總統，國會不能取得過半，也會無法重返執政，現在立委共113席，所以國民黨目標訂在60席，才能重返執政，撥亂反正。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法