國安私菸案》北檢與媒體鬥智 分3地傳訊、今早提訊張恒嘉

2019-07-29 09:47

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案馬不停蹄，為釐清華航訂菸流程，上週已傳喚華航空品處組長黃川禎，訊後依圖利罪諭令20萬元交保後，另大規模搜索華航空品處及公關室等總部大樓處室、華膳空廚及保稅倉庫等多處；近日積極分析相關電磁紀錄及金流，為預防媒體訪拍以致走漏案情，將於北檢本署、第三辦公室及特偵組舊址的第五辦公室展開3地傳訊；今早還提訊另名在押被告張恒嘉。

據悉，檢調偵辦進度初步先掌握「自由民主永續之旅」、「海洋民主之旅」兩專案的案情，今年3月蔡英文第5次出訪的「海洋民主之旅」，當時擔任私菸「團購」窗口的承辦人即為張恒嘉，該次包括國安局及周邊單位，團購及夾帶免稅菸品入關合計6856條。

由於私菸案爆發後，包括華航董事長謝世謙、資深副總經理羅雅美、空品部副總邱彰信等3人，另被正義公民聯盟主席尚潔梅告發涉瀆職及違反菸酒管理法，3人目前為他字案被告，因3人的督導業務與私菸案情相關，檢方偵辦私菸案不排除會一併傳喚3人釐清疑點。

據悉，黃川禎先前曾向檢調喊冤，指他剛調任空品處組長十幾天就遇到總統出訪專案，他依長官指示及公司慣例，負責與特勤單位聯繫專機的免稅品訂購業務，從未從中獲取任何好處及私利，不料特勤竟一次訂了上萬條香菸。

由於國內航空市場菸品銷售量，每年加總不超過5萬條，而國安局少校吳宗憲1次就訂了上萬條，因菸品有保存期限，華航須提早向菸商下訂備貨；且吳宗憲所訂菸品須等總統專機歸國後才交付，黃川禎事先須與包括華膳空廚等華航旗下各單位，協調貨品存放地點、保全及交付運送等事宜，依黃川禎的職等，除非華航高層事先橫向協調並授權，否則黃恐無權限，檢調因而懷疑華航高層對本案知情。

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