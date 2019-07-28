中國公告今晚起東南沿海「軍事活動」 距台逾400公里

2019-07-28 23:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國防部日前稱要在「東南沿海」進行演訓，卻未同時公布細節，但中國浙江海事局今日公布一則訊息，稱今日晚間6點至8月1日晚間6點，中國進行「軍事活動」，禁止船隻駛入演訓海域。不過，根據此訊息揭露的座標，中國演訓地點離浙江省舟山群島較近，距離我國富貴角尚有400多公里遠。

海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩比對中國公布的資訊與座標指出，此海域管制訊息的位置，應在中國浙江省舟山群島正東48浬（約88.9公里），操演區域為66浬（122.2公里）乘以78浬（144.5公里）的矩形區域，雖距離我防空識別區最北端僅14浬（約25.9公里），但距離富貴角還有235浬（435.2公里）遠。

另外，有中國媒體今日刊載一則文章稱，解放軍在東南沿海舉行大規模軍事演習的跡象陸續出現，且涉及多個戰區、軍種的「大規模聯合戰役登陸演習」，且「只要中央一聲令下，直接就可以開始解放台灣的軍事行動。」

但國防部今日回應，國軍運用情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，確保國家安全與區域穩定，籲請民眾放心。而面對敵情的變化與威脅，國軍持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，維護中華民國的自由、民主與主權。

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