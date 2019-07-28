迎戰2020 國民黨延後中常委選舉

2019-07-28 18:58

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨今天召開全代會，確定由高雄市長韓國瑜總統提名，為迎戰明年大選，今天也通過黨代表提案，將原本預計10月辦理的國民黨中常委選舉，延至大選後辦理；但修改不分區立委提名辦法的相關提案皆未討論，引發提案黨代表不滿。

國民黨中常委兩年改選一次，這屆中常委任期10月屆滿，黨代表劉惠娟等175人提案建議延至明年大選後再辦，讓各級黨部全力投入輔選，以利在2020總統及立委選舉勝選；現場無異議通過。

去年曾提案建議將不分區立委的「不同意權行使」改為「同意權行使」的中央委員許長輝今年再度提案，他痛斥，黨代表連署這麼辛苦，去年說交中常會研議，結果根本沒處理，今年再提一模一樣的提案看會不會處理，結果又被唬弄，這樣合理嗎？

許長輝指出，「不同意權行使」必須有過半出席人數不同意才會被刷掉，產生不同意票比同意票多卻當選的情形，嚴重扭曲民主多數決精神，這屆34位不分區立委中有14人在不分區立委提名投票中未獲實質過半同意，更凸顯問題。

曾永權對此仍回應說，要修改「黨員參加全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉提名辦法」必須交由中常會研議，才能照黨代表的提案辦理，最後還是將提案交給中常會研議。

此結果引發許長輝不滿，他將手上一堆資料扔上台，並試圖衝上台理論，卻遭兩旁保全人員阻擋，之後被其他黨代表帶離舞台，但他回到座位時，受到同屬台中市的黨代表鼓掌熱烈歡迎。

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