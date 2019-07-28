遠看一朵花 李筱峰：「祖國」近看「我的媽」

2019-07-28 17:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件紀念基金會董事長薛化元今日在「台灣二二八事件真相與轉型正義國際研討會」座談強調，預定今年底前出版「二二八轉型正義報告稿」專書，德國到現在都沒處理完納粹問題，二二八事件研究也不會因為出版報告而結束，而是會進入下一階段的開始；學者李筱峰則表示，外界對二二八事件存在許多錯誤解讀，台灣人文化背景與中國截然不同，那邊連排隊都不會，「祖國是遠看一朵花、近看『我的媽』！」

薛化元提及，本次研討會有論文研究者發現，中研院近代研究所原來有開放的二二八事件檔案，現在都不開放給外界研究、意圖掩蓋，關於檔案開放問題，國史館及台灣文獻館在2008年以前有開放的檔案，到了2008年以後全被下架，連目錄都找不到，希望未來國史館能讓檔案再度公開，也不要選擇性跳號開放。

台北教育大學台灣文化研究所名譽教授李筱峰認為，今天轉型正義若只著重二二八事件、白色恐怖是狹義的，廣義的轉型正義應該關注自由、人權、民主等議題，即便是現在的促轉會，也沒有做到廣義的轉型正義，轉型正義應該是所有不平等的要讓它平等，不民主的要讓它民主，不是具有主體地位的、具有外來殖民色彩的，應該要讓它本土化。

李筱峰提及，有人質疑每年都談二二八是為了要選舉，其實民進黨內真的有研究二二八的人很少，真正有研究的人也都沒有要選舉，不必在那講談二二八是為了選舉，當年鄭南榕烈士等人談二二八事件，都不是為了選舉。

李筱峰指出，還有一種說法是會發生二二八是受日本皇民化影響，這也是錯誤說法，國民黨政府在二二八時把年輕人逮捕，用鐵絲貫穿手掌串起來，難道這是日本人指使的？不必去扣「皇民化」帽子。

李提及，還有一種說法是二二八受共產黨蠱惑煽動，在日治時期台灣原本就有台共，但與二二八事件沒有直接關係，建議大家可去看金堯如的回憶錄，金堯如是藏在陳儀行政長官公署的共產地下黨員，他回憶二二八時共產根本就動不起來，所以不用誤導二二八是受共產黨指使，在那講給北京聽。

「祖國是遠看一朵花，近看『我的媽』！」李筱峰強調，如果中國放棄極權專制實施民主、重視人權，習近平不要當皇帝，那他當然可以當個統派，如果不是這樣，他當然要當獨派，堅持台灣獨有的自由、民主制度。

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