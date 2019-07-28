阮昭雄：國民黨推出到中聯辦背書的韓國瑜 就是毀滅中華民國

2019-07-28 16:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨提名參選2020總統的高雄市長韓國瑜，今於國民黨全代會訴求總統大選是「中華民國生死之戰」，並提出「一支穿雲箭、青天白日重新現」。對此，蔡英文總統競選連任發言人阮昭雄批評，國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。我們千萬不要讓今日高雄的施政崩壞，成為台灣的明天。

國民黨今召開全代會，正式提名韓國瑜參選2020總統。國民黨主席吳敦義致詞時，痛批民進黨「轉型正義」、「反核」等3年施政作為，韓國瑜於致詞時也批評，從前民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」，民進黨3年多卻已換成「貪汙、腐敗、愛權力」。

對此，阮昭雄表示，推動轉型正義、把不當黨產歸零錯了嗎？恢復政治犯名譽錯了嗎？從對轉型正義的抹黑，就可以看出國民黨從未反省，無論是對轉型正義檢討戒嚴體制的抗拒，還是馬政府時代以來失政又傾中的路線，又或者是如今高市府任用親信、施政無能還要當落跑市長的作為。

阮昭雄表示，國民黨講保衛中華民國，更是荒謬。國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。

阮昭雄表示，大家可以看見，香港人民如今為了爭取最基本的人權不得不走上街頭，卻遭受政府跟黑道的暴力對待；大家也可以看見，高雄市政在韓國瑜的領導下，市容變糟了、防疫變差了、過去不淹水的地方都淹了。看看香港、看看高雄，我們千萬不要讓今日香港的民主淪喪、今日高雄的施政崩壞，成為台灣的明天。

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